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Сегодня, 10:27

Рылов не выступит на чемпионате России на короткой воде

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов пропустит чемпионат России на короткой воде.

Соревнования пройдут с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге.

«Всем участникам чемпионата России желаю удачи и легкой воды. К сожалению, по определенным причинам я не смогу принять участия в чемпионате России», — написал Рылов в своем Telegram-канале.

В случае прохождения необходимых нормативов по итогам чемпионата России пловцы смогут претендовать на участие в чемпионате мира в Будапеште, который пройдет с 10 по 15 декабря.

Евгений Рылов
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