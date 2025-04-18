Пловец Рылов не выполнил норматив чемпионата мира

Евгений Рылов не смог выполнить норматив чемпионата мира на дистанции 200 м на спине на чемпионате России. Турнир проходит в Казани.

Двукратный олимпийский чемпион показал четвертый результат — 1 минута 58,68 секунды. Чемпионом России стал Дмитрий Савенко, показавший результат 1 минута 55,91 секунды. Серебро завоевал Алексей Ткачев (1.58,16), бронза у Артем Норкина (1.58,64).

Чемпионат России является отборочным турниром на чемпионат мира, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

28-летний Рылов становился олимпийским чемпионом на дистанциях 100 м и 200 м на спине на Играх в Токио в 2020-м.