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Сегодня, 19:05

Пловец Рылов не выполнил норматив чемпионата мира

Руслан Минаев
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Евгений Рылов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евгений Рылов не смог выполнить норматив чемпионата мира на дистанции 200 м на спине на чемпионате России. Турнир проходит в Казани.

Двукратный олимпийский чемпион показал четвертый результат — 1 минута 58,68 секунды. Чемпионом России стал Дмитрий Савенко, показавший результат 1 минута 55,91 секунды. Серебро завоевал Алексей Ткачев (1.58,16), бронза у Артем Норкина (1.58,64).

Чемпионат России является отборочным турниром на чемпионат мира, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

28-летний Рылов становился олимпийским чемпионом на дистанциях 100 м и 200 м на спине на Играх в Токио в 2020-м.

Плавание
Евгений Рылов
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