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Плавание

Пловец Макэвой побил мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем

Анастасия Пилипенко

Австралийский пловец Камерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем на турнире в китайском Шэньчжэне.

Он преодолел дистанцию за 20,88 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Сезару Сьелу (20,91), который он установил на чемпионате Бразилии в декабре 2009 года.

31-летний Макэвой является олимпийским чемпионом Игр в Париже на дистанции 50 м вольным стилем. В его активе также три бронзовые олимпийские награды в эстафетах. На чемпионатах мира австралиец дважды становился золотым призером, пять раз — серебряным и трижды — бронзовым.

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Плавание
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