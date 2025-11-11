Пловец Лузин обновил рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем

Савелий Лузин выиграл чемпионат России по плаванию на короткой воде на дистанции 800 метров вольным стилем.

20-летний спортсмен финишировал с результатом 7 минут 32,36 секунды. Он обновил собственный рекорд (7.33,97), установленный в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге.

Серебряным призером заплыва стал Иван Моргун (7.35,37). Бронзу завоевал Егор Бабинич (7.39,26), который превзошел свой юношеский рекорд страны (7.40,23).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября.