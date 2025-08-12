Новости
12 августа, 10:43

Пловец Лифинцев рассказал, что не стремится к популярности

Алина Савинова

Российский пловец Мирон Лифинцев признался, что не любит медийность и ведет социальные сети в большей степени для развития своего вида спорта.

«Я не люблю медийность. Я, честно, делаю это ради какого-то всеобщего блага, а не своего. Будь моя воля, я бы, честно, не выкладывал вообще никакие соцсети. Просто я делаю это скорее для развития нашего вида спорта, а не для себя лично», — цитирует ТАСС Лифинцева.

19-летний спортсмен не исключил, что в будущем может поменять свое мнение. По словам пловца, у него есть определенные идеи относительно того, что бы он мог снимать и выкладывать в соцсети, однако сейчас у него нет на это ни времени, ни желания, ни сил.

Лифинцев является пятикратным чемпионом мира на короткой воде. На чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре он завоевал две золотые медали в эстафетах.

Источник: ТАСС
