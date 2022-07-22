Пловец Колесников стал победителем «Игр дружбы» на дистанции 100 метров вольным стилем

Сегодня, 22 июля, российский пловец Климент Колесников выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем на соревнованиях «Игры дружбы» в Казани.

22-летний россиянин показал результат 47,97 секунды. Вторым стал Владислав Гринев (отставание — 0,74 секунды). На третьем месте — Владислав Резниченко (+0,94).

На Олимпиаде в Токио Колесников стал серебряным (100 метров на спине) и бронзовым (100 метров вольным стилем) призером. В его активе одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года.