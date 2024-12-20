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Плавание

20 декабря, 23:10

Пловец Колесников рассказал, почему отказался получать нейтральный статус для поездки на ЧМ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников отказался выступать на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, потому что ему было бы некомфортно находиться на турнире в нейтральном статусе.

Россиянин пока отказывается получать нейтральный статус, который необходим для возвращения на международные старты.

«Это больше не принцип, а внутренний ответ на вопрос, который задаешь сам себе. В конкретном случае вопрос такой: будет ли мне комфортно выступать в данной ситуации на соревнованиях? В жизни возникают и другие ситуации, когда тебе надо сделать выбор, и ты спрашиваешь себя, как тебе было бы комфортнее.

У меня нет жесткой позиции или углубленности в максимальный патриотизм, просто есть вещи, которые рассматриваешь с человеческой точки зрения и понимаешь, что они неправильные. Отталкиваясь от этого, я решаю, будет ли мне там комфортно. Мне — нет, я не хочу находиться там с ощущением того, что мне некомфортно и не особо хочется. Перебарывать себя я не хочу, иду более естественным путем», — цитирует спортсмена ТАСС.

24-летний Колесников также имеет три медали чемпионатов мира, он многократный победитель и призер чемпионатов мира по плаванию на короткой воде.

Источник: ТАСС
Плавание
Климент Колесников
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