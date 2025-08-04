Пловец Колесников признался, что мечтает купить Porsche 911

Российский пловец Климент Колесников рассказал о своей автомобильной мечте.

«Я очень хочу Porsche 911. В детстве я мечтал о «Мерседесе», но сейчас очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один», — приводит ТАСС слова Колесникова, который добавил, что пока далек от этой покупки.

25-летний Колесников стал обладателем двух золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который завершился 3 августа. На его счету первые места на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете.