Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

4 августа, 10:57

Пловец Колесников признался, что мечтает купить Porsche 911

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский пловец Климент Колесников рассказал о своей автомобильной мечте.

«Я очень хочу Porsche 911. В детстве я мечтал о «Мерседесе», но сейчас очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один», — приводит ТАСС слова Колесникова, который добавил, что пока далек от этой покупки.

25-летний Колесников стал обладателем двух золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который завершился 3 августа. На его счету первые места на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете.

Климент Колесников.«Когда доплыл — не хотел смотреть на табло». Климент Колесников — о золоте Сингапура
Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Климент Колесников
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • No Name 4

    в СССР внесли бы в характеристику "преклонение перед западными ценностями" и "вещизм".

    08.08.2025

  • АльбертХ

    Настоящий скрепный Патриот нынешней России. А еще недавно-то ..., а ? А теперь вона как. АвтоВаз уже не подходит?

    04.08.2025

  • Екатерина Иванова

    Германия больше всех помогает украинским националистам! Покупая Порше - ты финансируешь врага. В нашей стране делают хорошие машины - УАЗ, ВАЗ, Москвич. Чемпион мира может позволить купить себе Аурус! Об этой машине мечтают многие призеденты стран, но нашему чемспиону могут продать без очереди. А с выручки от машины деньги пойдут российским бойцам на СВО!

    04.08.2025

    • Минаков заявил, что после золота ЧМ российские пловцы снова станут «тюбиками»

    «Ак Барс» поздравил Минакова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости