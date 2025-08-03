Пловец Колесников после победы на чемпионате мира надел очки Шрека

Российский пловец Климент Колесников после победы на чемпионате мира в Сингапуре общался с журналистами в очках Шрека.

Колесников завоевал золото чемпионата мира-2025 на дистанции 50 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 23,68 секунды и установил рекорд чемпионатов мира.

25-летний Колесников впервые стал чемпионом мира. До этого у него были три медали на ЧМ-2019: серебро в эстафете 4x100 метров вольным стилем и две бронзы — в комбинированной эстафете 4x100 метров и на дистанции 50 метров на спине.