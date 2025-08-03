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Пловец Колесников после победы на чемпионате мира надел очки Шрека

Павел Лопатко
Климент Колесников.
Фото Сергей Лисин, «СЭ»

Российский пловец Климент Колесников после победы на чемпионате мира в Сингапуре общался с журналистами в очках Шрека.

Климент Колесников и&nbsp;Павел Самусенко.Климент Колесников стал чемпионом мира на дистанции 50 м на спине, у Самусенко серебро

Колесников завоевал золото чемпионата мира-2025 на дистанции 50 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 23,68 секунды и установил рекорд чемпионатов мира.

25-летний Колесников впервые стал чемпионом мира. До этого у него были три медали на ЧМ-2019: серебро в эстафете 4x100 метров вольным стилем и две бронзы — в комбинированной эстафете 4x100 метров и на дистанции 50 метров на спине.

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Климент Колесников
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