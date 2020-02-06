Пловец из ЮАР Скуман дисквалифицирован на год за употребление допинга

Южноафриканский пловец Роланд Скуман получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает сайт Международной федерации плавания (FINA). Срок дисквалификации составит один год.

Сообщается, что в пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество GW501516, которое относится к классу гормонов и метаболических модуляторов. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 18 мая 2019 года. После 17 мая 2020 года спортсмен сможет вновь участвовать в соревнованиях.

39-летний спортсмен — олимпийский чемпион 2004 года в эстафете, трехкратный чемпион мира.