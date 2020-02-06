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Допинг

Пловец из ЮАР Скуман дисквалифицирован на год за употребление допинга

20:10

Южноафриканский пловец Роланд Скуман получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает сайт Международной федерации плавания (FINA). Срок дисквалификации составит один год.

Сообщается, что в пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество GW501516, которое относится к классу гормонов и метаболических модуляторов. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 18 мая 2019 года. После 17 мая 2020 года спортсмен сможет вновь участвовать в соревнованиях.

39-летний спортсмен — олимпийский чемпион 2004 года в эстафете, трехкратный чемпион мира.

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