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Плавание

Сегодня, 10:30

Чемпион России по плаванию Кожакин: «У Вселенной есть Создатель, это научно доказано»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион России по плаванию Иван Кожакин в интервью «СЭ» рассказал о своей религиозности и принадлежности к протестантской конфессии евангелистов, а также своем видении мира

— Я тяготею к консерватизму, хотя традиции меняются. Не буду говорить, что правильно, а что нет, скорее я просто нашел себя в этом. Это пошло еще от родителей.

— Ты сейчас ешь десерт перед соревнованиями, получил нейтральный статус. Но запрет на это тоже можно оправдать какими-нибудь догмами. Где грань?

— Хороший вопрос. Многие говорят, что христианство ограничивает, но я думаю по-другому. Если к нам подойдет официант и расскажет о правилах этого кафе, мы же не встанем в позу и не будем спорить. Либо нас попросят уйти. Кто бы что ни говорил про Большие взрывы, у Вселенной есть Создатель, это научно доказано. У Создателя есть свои правила, которые не ограничивают человека, а направлены на то, чтобы он максимально хорошо провел свою жизнь и не навредил себе. Люди стали нарушать закон — есть свинину и другую запрещенную пищу, заключать однополые браки. Пришли новые болезни, войны. И в этом виноваты люди, а не Создатель.

Спорт нельзя с этим сравнивать — это более узкая история, ее нужно рассматривать в другом формате. Меня христианство не ограничивает. Цель — спасение после нашей смерти, но спасаются не хорошими делами по списку, а верой в Иисуса. Добрые дела и изменения в жизни — плоды веры. Но устроено все глубже.

— Чтобы закрыть эту тему: так Большой взрыв все-таки был?

— Я не могу на сто процентов ответить. Верю, что все было намного шире, может, и взрыв тоже был... Бог создал этот мир словом, как сказано в Евангелии, а человек просто не может это осознать и придумывает рациональное объяснение.

Иван Кожакин. «Когда я родился, маме сказали — вам жить две недели». Пловец-чемпион Кожакин: протестант из Магадана, получивший нейтральный статус

Плавание
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