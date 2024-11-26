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Плавание

Сегодня, 11:15

Чемпион России по плаванию Кожакин: «Получаю 120 тысяч на двух работах. За титул я не получил ни копейки»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Один из лучших российских пловцов Иван Кожакин в интервью с «СЭ» рассказал о том, как зарабатывают в его виде спорта, а также о системе финансирования сборной России.

— А плаванием можно заработать на жизнь, особенно в Магадане?

— У нас довольно высокие цены, на продукты много тратишь, особенно когда ты семейный человек. Но я работаю на двух работах. Основная работа — спортсмен, вторая — тренерская деятельность. В сумме у меня выходит 120 тысяч в месяц, не скрываю. Сказать, что это много? Да нет.

— Это при том, что ты чемпион России.

— Я в сборной, но меня не берут на ставку в Центр спортивной подготовки страны. Почему? Не знаю. Говорят, квот нет, их мало. По документу они выдаются чемпионам мира и Олимпиады...

— Но на дворе 2024 год.

— Второй пункт — топ-10 мира по результатам. Я был седьмым на 50 метрах брассом и 11-м на «сотне». Из того, что я вижу сейчас, все делается для юниоров, даже ребята, которым 22-23, уже не молоды. Акцент на 17-19-летних, на их поддержке. Хотя это очень большая ошибка, на мой взгляд.

Моя личная позиция — в условиях ограниченности я бы, наоборот, сделал акцент на основную сборную. Сделал бы американскую историю с отбором на Олимпиаду — в Америке столько «плюшек» для основных сборников, отобравшихся! В прошлых годах нашу сборную расширили до топ-8 чемпионата России. Теперь там 100 человек, не всегда сильных, для них всех трудно что-то сделать... Лучше сделать топ-25 лидеров, выездных, продвигайте их медийно, помогайте распределением финансов.

Но на Игры БРИКС ездила юниорская сборная, заработали приличные призовые: 350 тысяч за первое место. Я, будучи чемпионом страны и выиграв финал Кубка России, не получил ни копейки, потому что распределение идет по очкам World Aquatics. И, если в мире есть один сильный гегемон, никто в России на ставку не попадет. В нашем случае это Адам Пити. В комплексе это Леон Маршан. У спинистов такого спортсмена нет, например.
Если что, я, конечно, готов делать все возможное, чтобы доказать свою необходимость сборной. Может, из-за своего магаданского патриотизма я не был никогда на озере Круглом и мне стоит туда съездить. Планирую. Просто хотелось бы диалога с федерацией, я настроен абсолютно конструктивно.

Иван Кожакин. «Когда я родился, маме сказали — вам жить две недели». Пловец-чемпион Кожакин: протестант из Магадана, получивший нейтральный статус

Плавание
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