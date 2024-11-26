Пловец из Магадана Кожакин — о ГУЛАГе: «Этот период был, память о нем, надеюсь, никто не заберет»

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин в интервью «СЭ» рассказал о жизни в родном Магадане и нежелании переезжать.

— Я кайфую от того, что я магаданец. Сам факт того, что без особых условий ты продолжаешь развиваться и совершенствоваться, добиваться успеха, доказывая, что даже из такого отдаленного места можно чего-то достичь, — эта мысль меня держит. И в тренерстве она тоже меня будет держать.

— Думаешь, чтобы угнаться за соперниками на международном уровне, тебе не придется переезжать?

— Как будто ничего сильно не поменяется. Меня один раз за всю жизнь позвали в Хабаровск, выступать за ФСБ — я отказался, сказал, что у меня своя карьера, я не смогу сейчас куда-то устраиваться и работать. Если и менять место жительства, то точно не на Хабаровск. (Смеется.) Не хочу зарекаться, что мне не предложат что-то очень крутое и я откажусь.

— Магадан известен как место бывшего ГУЛАГа, хотя, может, это уже стереотип. На месте чувствуется?

— Воспринимать Магадан только как ГУЛАГ — пережиток прошлого, конечно. Но если выезжаешь из города и проезжаешь по всем поселкам в районе 300-400 километров, там действительно можно прочувствовать атмосферу мест, куда ссылали людей. Но это все уже в прошлом, в самом Магадане тебе уже не скажут, мол, город на костях, сюда ссылали людей. Память у нас, надеюсь, никто не заберет, этот период истории был, мы не отрицаем. Но в том числе поэтому Магадан — город интеллигенции, это собрание людей со всего Союза, туда ссылали поэтов, ученых. И люди образованные, добрые, отзывчивые. Уезжающих из Магадана тянет обратно, и тянут именно теплые люди.