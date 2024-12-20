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Бородин — об отсутствии Маршана на ЧМ в Будапеште: «Хотел с ним очно побороться»

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Российский пловец Илья Бородин рассказал, что сожалеет, что на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште ему не удалось посоревноваться с четырехкратным олимпийским чемпионом из Франции Леоном Маршаном.

«Статус турнира, бассейн, соперники — все это создавало особую атмосферу, это не те же лица, которые мы видим на протяжении последних трех лет. Там уже появились новые пацаны, о которых я даже не знал, когда плавал на международной арене. Не хватало ли Маршана? Да, я сразу сказал, что не буду радоваться его отсутствию, напротив, немного расстроился, потому что хотел с ним очно побороться», — цитирует Бородина ТАСС.

Пловец также отметил, что знаком с французом, но с победой в Будапеште тот его не поздравлял.

На чемпионате мира 21-летний россиянин стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Маршан после четырех золотых медалей на Играх в Париже решил пропустить турнир в Будапеште.

Источник: ТАСС
Плавание
Илья Бородин
Леон Маршан
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