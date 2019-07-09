Пловец-допингер спас мужчину, который упал в воду с единорога

Итальянский пловец Филиппо Маньини спас жизнь утопающего мужчины.

Мужчина по имени Андреа Бенедетто плавал на надувном единороге и упал в воду из-за того, что температура воды оказалась ниже ожидаемой, и у него свело ноги.

– Я просто сделал то, что должен был, – приводит BBС слова Маньини. - Когда я доплыл до него, наглотался морской воды и был в ступоре. Мы погрузил его на надувной матрац, который взяли у других отдыхающих.

Мужчину вовремя доставили в больницу, и теперь он надеется лично поблагодарить спортсмена.

- Через несколько часов после аварии я был в больнице, когда понял, что Филиппо Маньини был тем человеком, что спас мне жизнь, но у меня не было возможности поблагодарить его, так как у меня нет контакта с ним. Я надеюсь, что смогу поблагодарить его лично, - сказал Бенедетто.

Напомним, что Маньини дисквалифицирован на четыре года за применение допинга.