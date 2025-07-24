Пловцы сборной США отравились на сборе в Таиланде перед ЧМ в Сингапуре

Часть сборной США по плаванию задержалась на тренировочном сборе в Пхукете из-за пищевого отравления, сообщает SwimSwam.

По информации источника, американские пловцы должны были отправиться в Сингапур на чемпионат мира по водным видам спорта 22 июля. Отмечается что, у тех атлетов, которые смогли вылететь на соревнования, начали появляться симптомы отравления уже по прибытии на турнир.

Оставшимся на Пхукете пловцам запрещено заказывать еду из буфета и есть местные овощи, они отправятся в Сингапур в ближайшие дни.

Такие же симптомы испытывают и члены сборной Великобритании, которые базируются в том же отеле.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Соревнования по плаванию начнутся 27 июля.