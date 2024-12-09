28 россиян заявлены на чемпионат мира по плаванию в Будапеште

28 российских пловцов попали в заявку на чемпионат мира 2024 года в Будапеште, сообщается на сайте World Aquatics.

На ЧМ на короткой воде (бассейн 25 метров) выступят: Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Андрей Минаков, Дарья Трофимова, Юлия Ефимова, Савелий Лузин, Роман Акимов, Виктория Блинова, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Софья Дьякова, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков, Алина Гайфутдинова и Егор Корнев.

Чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.