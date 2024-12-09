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Плавание

9 декабря, 10:24

28 россиян заявлены на чемпионат мира по плаванию в Будапеште

Руслан Минаев
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Юлия Ефимова.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

28 российских пловцов попали в заявку на чемпионат мира 2024 года в Будапеште, сообщается на сайте World Aquatics.

На ЧМ на короткой воде (бассейн 25 метров) выступят: Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Андрей Минаков, Дарья Трофимова, Юлия Ефимова, Савелий Лузин, Роман Акимов, Виктория Блинова, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Софья Дьякова, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков, Алина Гайфутдинова и Егор Корнев.

Юлия Ефимова&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;тех спортсменов, которые получили нейтральный статус. Россиян на международной арене все больше. Санкции снимают?

Чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Источник: World Aquatics
Плавание
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