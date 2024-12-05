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Сегодня, 14:03

Пловцы Чикунова и Пригода получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира

World Aquatics обновила список нейтральных спортсменов из России
Сергей Разин
корреспондент
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Евгения Чикунова и Мария Темникова.
Фото Global Look Press

Российские пловцы Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Илья Бородин и Мирон Лифинцев получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира.

Спортсмены попали в обновленный список нейтральных спортсменов на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта. Всего Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) добавила 26 пловцов в список нейтральных спортсменов из России.

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что данное решение World Aquatics связано с объединением российских федераций водных видов.

Кубок мира по плаванию на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

Юлия Ефимова&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;тех спортсменов, которые получили нейтральный статус. Россиян на международной арене все больше. Санкции снимают?
Евгения Чикунова
Кирилл Пригода
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