Пловчиха Клепикова не выступит в серии международных турниров Mare Nostrum

Чемпионка мира по плаванию россиянка Дарья Клепикова ответила, примет ли она участие в серии международных турниров Mare Nostrum.

«Мы с тренером решили не ехать. Вообще, это очень интересный старт, и я хотела бы туда поехать, но так как мы с тренером решили работать под нагрузкой, то я в этот раз пропущу. Главное — хорошо сейчас подготовиться к чемпионату России. Я поеду тренироваться домой, а потом будет сбор на базе «Озеро Круглое». Предстоит тяжелая аэробная работа, будем много плавать и работать над ошибками. Я в финале Кубка России их отчетливо увидела», — цитирует Клепикову ТАСС.

Серия турниров Mare Nosrtrum пройдет в Монако, Франции и Испании с 23 по 31 мая. Чемпионат России по плаванию состоится с 6 по 11 июня в Казани.