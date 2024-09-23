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Ефимова рассказала, что из-за нападения собаки пропустила этапы Кубка мира

Руслан Минаев
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Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что из-за нападения собаки пропустила этапы Кубка мира.

«В начале сезона произошел неприятный инцидент, меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц. Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять», — цитирует пловчиху matchtv.ru.

Ранее 32-летняя спортсменка сообщила, что в декабре нынешнего года может провести заключительный заплыв в карьере.

Источник: matchtv.ru
Юлия Ефимова
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