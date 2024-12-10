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Сегодня, 12:43

Пловчиха Дьякова установила юношеский рекорд России на чемпионате мира в Будапеште

Руслан Минаев
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Россиянка Софья Дьякова установила рекорд России на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию, который проходит в Будапеште.

Спортсменка показала результат 4 минуты 2,3 секунды, заняв в своей группе третье место. Дьякова пробилась в финал с 8-го итогового места.

Пловчиха установила юношеский рекорд России, побив свой же показатель. В ноябре она показала время 4 минуты 2,12 секунды.

Чемпионат мира в Будапеште на короткой воде продлится с 10 по 15 декабря. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Плавание
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