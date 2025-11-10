Пловчиха Чикунова считает, что все россияне достойны выступать на международных соревнованиях

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что все российские спортсмены заслуживают выступать на международных соревнованиях.

«Я очень надеюсь, что скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене. Я очень рада, что наша федерация смогла добиться для нас участия в международных соревнованиях. У нас сильнейшие спортсмены в стране, все заслуживают выступать», — цитирует Чикунову ТАСС.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.