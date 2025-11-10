Новости
10 ноября, 19:20

Пловчиха Чикунова считает, что все россияне достойны выступать на международных соревнованиях

Сергей Ярошенко

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что все российские спортсмены заслуживают выступать на международных соревнованиях.

«Я очень надеюсь, что скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене. Я очень рада, что наша федерация смогла добиться для нас участия в международных соревнованиях. У нас сильнейшие спортсмены в стране, все заслуживают выступать», — цитирует Чикунову ТАСС.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

Источник: ТАСС
Евгения Чикунова
  • Фирсыч

    Флаг у тебя лишний. Будут выступать без флага.

    11.11.2025

  • Labubal

    РОССИЯ :handshake::wave::flag_ru:

    11.11.2025

  • Мику

    Конечно достойны выступать и будут выступать :flag_ru::flag_ru:

    10.11.2025

