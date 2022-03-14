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Пловчиха Егорова: «Долгое время борюсь с паническими атаками. В команде приходилось выслушивать оскорбления»

Анна Егорова рассказала о трудном периоде в карьере и смене команды
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская пловчиха Анна Егорова выложила пост в Instagram, в котором рассказала о трудном периоде в карьере и смене команды.

«Уже достаточно долгое время я борюсь с паническими атаками вызванные стрессом на тренировках, мне постоянно хотелось плакать, тренировки давались очень тяжело, потому что было просто страшно прыгать в воду и мотивация потихоньку пропадала, к сожалению, в команде мне не верили и мне приходилось выслушивать оскорбления и молчать.

Я приняла решение покинуть команду Филиппа, в которой тренировалась 7 лет. Я благодарна Филиппу за все свои результаты и медали это был бесценный опыт. Сейчас мне нужны перемены, я должна найти решение, чтобы чувствовать себя лучше психологически. Я вновь должна найти ту себя какой была раньше. Сейчас я начала свою подготовку с Лука Габрило и верю в наше светлое будущее", — написала Егорова.

Егорова является чемпионкой Универсиады 2017 года в Тайбэе. Также 23-летняя спортсменка дважды выигрывала серебро чемпионата Европы.

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