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Пловчиха Егорова: «То, что происходит сейчас, — это несправедливость. Это уничтожение карьеры»

Руслан Минаев
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Анна Егорова.
Фото соцсети

Пловчиха Анна Егорова заявила, что получила отказ в участии на чемпионате мира из-за возраста.

«Но мне хочется спросить: разве характер и готовность бороться до конца — это не то, что должно цениться? Разве не за это мы уважаем спортсменов вне зависимости от их возраста?

Мне известно, что тренер одной из юниорок даже не хотел, чтобы она ехала на чемпионат мира, — слишком тяжелая серия стартов, не выдержит форма. Но руководство настояло. Хотя знали: я готова. Я — здесь. Я уже сделала невозможное, чтобы вернуться», — написала 26-летняя Егорова в Telegram-канале.

Спортсменка назвала несправедливостью сложившуюся ситуацию.

«Это уничтожение карьеры. Медленное, тихое, через игнор. Я не прошу привилегий. Я прошу честного отношения. Шанса. Потому что я его заслужила. Очень больно писать это. Очень тяжело осознавать, что приходится думать о завершении карьеры не потому, что ты слабее, а потому что система решила за тебя», — написала она.

Егорова заняла третье место на дистанциях 400 и 800 м вольным стилем на чемпионате России в Казани. Турнир проходил с 13 по 18 апреля. Россиянка дважды завоевывала серебро и трижды — бронзу на чемпионатах Европы.

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