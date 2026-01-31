Пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище

Российского пловца Николая Свечникова похоронили на Лайковском кладбище в Одинцове, сообщает ТАСС.

Ранее в церкви Владимирской иконы Божией Матери прошла церемония прощания.

Свечников был одним из участников массового международного заплыва через пролив Босфор, который прошел 24 августа 2025 года. В мероприятии приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны. Однако россиянин не вышел на финиш.

После его исчезновения были начаты следственные действия и организованы поиски на воде и вдоль береговой линии. Тело спортсмена было обнаружено на берегу в районе финишной зоны 21 января 2026 года.