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31 января, 16:19

Пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище

Анастасия Пилипенко

Российского пловца Николая Свечникова похоронили на Лайковском кладбище в Одинцове, сообщает ТАСС.

Ранее в церкви Владимирской иконы Божией Матери прошла церемония прощания.

Свечников был одним из участников массового международного заплыва через пролив Босфор, который прошел 24 августа 2025 года. В мероприятии приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны. Однако россиянин не вышел на финиш.

После его исчезновения были начаты следственные действия и организованы поиски на воде и вдоль береговой линии. Тело спортсмена было обнаружено на берегу в районе финишной зоны 21 января 2026 года.

Источник: ТАСС
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