Плавательное берпи, не выходя из квартиры. Чем Ефимова ответит американке Ледеки?
Американка Кэти Ледеки в Twitter опубликовала, как тренируется в домашних условиях в период самоизоляции из-за коронавируса. Она опубликовала видеоролик, на котором в плавательной экипировке делает берпи.
«Водные берпи не легки... но оставайтесь дома. Изолируйтесь как олимпиец и внесите свой вклад, чтобы защитить других», — написала Ледеки.
Ранее российская пловчика Юлия Ефимова показала, как собрала беговую дорожку для тренировок дома.
Aquatic burpees aren't easy?— Katie Ledecky (@katieledecky) April 2, 2020
...but staying home is. Isolate like an Olympian and do your part to help keep others safe. #VisaAmbassador Proud to be on #teamvisa @visa_us #stayhome pic.twitter.com/CMMdHuUmcn
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.
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