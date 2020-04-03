Плавательное берпи, не выходя из квартиры. Чем Ефимова ответит американке Ледеки?

Американка Кэти Ледеки в Twitter опубликовала, как тренируется в домашних условиях в период самоизоляции из-за коронавируса. Она опубликовала видеоролик, на котором в плавательной экипировке делает берпи.

«Водные берпи не легки... но оставайтесь дома. Изолируйтесь как олимпиец и внесите свой вклад, чтобы защитить других», — написала Ледеки.

Ранее российская пловчика Юлия Ефимова показала, как собрала беговую дорожку для тренировок дома.

Aquatic burpees aren't easy?

...but staying home is. Isolate like an Olympian and do your part to help keep others safe. #VisaAmbassador Proud to be on #teamvisa @visa_us #stayhome pic.twitter.com/CMMdHuUmcn — Katie Ledecky (@katieledecky) April 2, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется