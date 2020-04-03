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Плавательное берпи, не выходя из квартиры. Чем Ефимова ответит американке Ледеки?

00:22
Кэти Ледеки. Фото Twitter
Кэти Ледеки. Фото Twitter
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Американка Кэти Ледеки в Twitter опубликовала, как тренируется в домашних условиях в период самоизоляции из-за коронавируса. Она опубликовала видеоролик, на котором в плавательной экипировке делает берпи.

«Водные берпи не легки... но оставайтесь дома. Изолируйтесь как олимпиец и внесите свой вклад, чтобы защитить других», — написала Ледеки.

Ранее российская пловчика Юлия Ефимова показала, как собрала беговую дорожку для тренировок дома.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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