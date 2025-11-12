Пригода стал чемпионом России на короткой воде на дистанции 50 метров брассом

Кирилл Пригода выиграл золотую медаль чемпионата России на короткой воде на дистанции 50 метров брассом. Турнир проходит в Казани.

Результат Пригоды составил 25,55 секунды. Второе место занял Олег Костин (25,76), третьим стал Данил Семьянинов (26,21).

На дистанции 200 метров вольным стилем первым финишировал Николай Колесников — 1 минута 42,35 секунды. В тройку также попали Даниил Шаталов (1.42,92) и Владислав Резниченко (1.43,10).