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Плавание

13 августа, 20:18

Чикунова с первым временем полуфинала вышла в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская пловчиха Евгения Чикунова пробилась в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Она показала лучший результат полуфинала — 2.20,71.

Также в финал пробилась белоруска Алина Змушко (2.24,44).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Плавание
Евгения Чикунова
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