Чикунова с первым временем полуфинала вышла в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы
Российская пловчиха Евгения Чикунова пробилась в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Она показала лучший результат полуфинала — 2.20,71.
Также в финал пробилась белоруска Алина Змушко (2.24,44).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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