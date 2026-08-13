Чикунова с первым временем полуфинала вышла в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы

Российская пловчиха Евгения Чикунова пробилась в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Она показала лучший результат полуфинала — 2.20,71.

Также в финал пробилась белоруска Алина Змушко (2.24,44).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.