Клепикова вышла в финал на 100 баттерфляем на чемпионате Европы в Париже

Российская пловчиха Дарья Клепикова пробилась в финал на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Она финишировала с результатом 57,30 секунды и показала четвертый результат в полуфиналах.

Также в финал пробилась белоруска Анастасия Кулешова с результатом 57,63.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.