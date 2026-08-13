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Плавание

13 августа, 20:07

Самусенко и Колесников с лучшими результатами полуфинала вышли в финал на 50 м на спине на ЧЕ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские пловцы Павел Самусенко и Климент Колесников вышли в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Самусенко финишировал за 24,03 секунды и показал лучший результат в полуфиналах. Колесников (24,14) показал второе время.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Плавание
Климент Колесников
Павел Самусенко
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