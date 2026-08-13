Гайфутдинова стала пятой в финале на 50 м на спине на чемпионате Европы

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова заняла пятое место на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

21-летняя россиянка финишировала с результатом 27,23 секунды.

Золото с мировым рекордом выиграла итальянка Сара Кертис — 26,56. Второй стала француженка Мори-Амбре Молу (27,06). Бронза у британки Лорен Кокс (27,15).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.