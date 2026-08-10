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Сегодня, 10:52

Бородин с лучшим временем вышел в финал заплыва на 400 м комплексом на ЧЕ, Ступин — выбыл

Руслан Минаев

Российский пловец Илья Бородин прошел в финал заплыва на 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы. Турнир проходит в Париже.

Бородин показал время 4 минуты 13,10 секунды. Это лучшее время среди всех участников квалификации.

Россиянин Максим Ступин показал 10-й результат и не смог выйти в финал. Его время — 4 минуты 17,16 секунды.

Финал пройдет 10 августа и начнется в 19.46 по московскому времени.

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Плавание
Илья Бородин
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