Бородин с лучшим временем вышел в финал заплыва на 400 м комплексом на ЧЕ, Ступин — выбыл

Российский пловец Илья Бородин прошел в финал заплыва на 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы. Турнир проходит в Париже.

Бородин показал время 4 минуты 13,10 секунды. Это лучшее время среди всех участников квалификации.

Россиянин Максим Ступин показал 10-й результат и не смог выйти в финал. Его время — 4 минуты 17,16 секунды.

Финал пройдет 10 августа и начнется в 19.46 по московскому времени.