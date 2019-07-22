Пити после мирового рекорда выиграл золото в 100-метровке брассом

Олимпийский чемпион-2016 на дистанции 100 м брассом Адам Пити выиграл золото чемпионата мира-2019 на этой дистанции. Для него это пятая победа на чемпионатах мира.

Накануне в квалификационном заплыве Пити обновил собственный мировой рекорд, проплыв дистанцию за 56,88.

Россияне Кирилл Пригода и Антон Чупков заняли соответственно пятое и восьмое место.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

100 м брасс

Финал

1. Адам Пити (Великобритания) - 57,14

2. Джеймс Уилби (Великобритания) - 58,46

3. Янь Зивэй (Китай) - 58,63

4. Ясухиро Косеки (Япония) - 58,93

5. Кирилл Пригода (Россия) - 59,09

6. Эндрю Уилсон (США) - 59,11

7. Дмитрий Баландин (Казахстан) - 59,14

8. Антон Чупков (Россия) - 59,19