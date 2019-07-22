Пити после мирового рекорда выиграл золото в 100-метровке брассом

Олимпийский чемпион-2016 на дистанции 100 м брассом Адам Пити выиграл золото чемпионата мира-2019 на этой дистанции. Для него это пятая победа на чемпионатах мира.
Накануне в квалификационном заплыве Пити обновил собственный мировой рекорд, проплыв дистанцию за 56,88.
Россияне Кирилл Пригода и Антон Чупков заняли соответственно пятое и восьмое место.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
100 м брасс
Финал
1. Адам Пити (Великобритания) - 57,14
2. Джеймс Уилби (Великобритания) - 58,46
3. Янь Зивэй (Китай) - 58,63
4. Ясухиро Косеки (Япония) - 58,93
5. Кирилл Пригода (Россия) - 59,09
6. Эндрю Уилсон (США) - 59,11
7. Дмитрий Баландин (Казахстан) - 59,14
8. Антон Чупков (Россия) - 59,19
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