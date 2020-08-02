Первое золото в истории, мировой рекорд. Как Ефимова стала первой чемпионкой мира по плаванию из России

11 лет назад, 2 августа 2009 года Юлия Ефимова выиграла заплыв на 50 метров брассом и принесла России первое женское золото чемпионатов мира.

Днем ранее, 1 августа проходили отборочные заплывы, по итогам которых россиянка показала лучший результат и установила рекорд чемпионата — 30,24 секунды. В тот же день Ефимова уверенно вышла в финал, показав третий результат среди всех участниц полуфиналов.

В финале спортсменка из России установила мировой рекорд — 30,09 секунды и принесла России первое женское золото чемпионатов мира, опередив всего на 0,02 секунды американку Ребекку Сони, взявшую серебро, и на 0,07 секунды — Сару Кацулис из Австралии.

Незадолго до этого, 28 июля Ефимова уступила Ребекке Сони в финале на дистанции 100 метров брассом и заработала серебро.