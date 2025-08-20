Алферов — о травмах в зимнем плавании: «В основном — изодранные ноги»

Член сборной России по зимнему плаванию Павел Алферов в интервью «СЭ» рассказал, какие инциденты случались на этапе Кубка мира в аргентинском Эль-Калафате. Алферов на этих соревнованиях выиграл пять золотых медалей в личных соревнованиях и одну в командных.

— Правильно понимаю, что Марк Мордовцев сорвал ноготь во время соревнований в Аргентине?

— Да. Это вообще специфика открытой воды. Не всегда бывает хорошее покрытие на берегу. Поэтому забегать в воду и выбегать нужно аккуратно. На финише нам необходимо проплыть под аркой, чтобы наше время зафиксировалось. Но в Аргентине под аркой было достаточно мелко. Иногда приходилось бежать, так как плыть уже невозможно, иначе обдерешь себе живот и колени. Когда в пылу борьбы бежишь по камням, которые бывают очень острыми, и из-за того, что вода холодная, ты не чувствуешь свои ноги. Поэтому можешь даже не понять, что что-то себе поранил. С Марком было то же самое. Он не почувствовал, что слетел ноготь, и только потом увидел кровь, когда уже шел по направлению к бане. У меня тоже было небольшое рассечение на пальце, но мне ребята быстро все замотали и поправили.

— Какие еще травмы популярны в зимнем плавании? Что еще случалось на этом Кубке мира?

— В основном изодранные ноги. Плюс была ситуация, когда мы плыли 50 метров брассом с Алексеем Жарковым. Мы доплыли до буя, повернули на нем вместе, чуть-чуть потолкались в рамках допустимого. Он сделал несколько гребков кролем, что на буях судьями разрешается, и рукой задел буй, на котором было несколько веревок. В итоге он запутался в этих веревках и не смог самостоятельно себя распутать. Я это узнал только после финиша, когда уже приплыл, а Лехи рядом нет. Выбраться ему помог спасатель. Каких-то других травм и инцидентов не встречал. Там еще была дистанция 500 метров. Может, на ней что-то происходило, но из наших ее никто не плыл, поэтому мы не следили.