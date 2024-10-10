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Плавание

10 октября, 17:07

Пахалина рассказала о реакции американцев на флаг России на церемонии Зала славы плавания

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду Юлия Пахалина, которая уже более 20 лет живет в США, рассказала, что обычные американцы спокойно отреагировали на появление на церемонии Международного зала славы плавания флагов России и СССР.

«Не понимаю всех этих разговоров о том, что нас не любят или не принимают, я этого не чувствую, — цитирует Пахалину ТАСС. — Если меня в Америке спрашивают, то я всегда отвечаю, что я — русская. И не боюсь этого сказать. Я горжусь этим. Людям всегда можно объяснить свою точку зрения, учитывая, что они не знают всей правды о том, что происходило и происходит. Нормальные американцы, не радикалы, все понимают».

«Мы не чувствовали, что нас плохо воспринимают. Если бы такое было в отношении Романа, то я бы молчать не стала и вступилась бы за него», — отметила она.

На прошлой неделе Пахалина была включена в Международный зал славы плавания в США, в который также вошел олимпийский чемпион по водному поло Владимир Акимов, скончавшийся в 1987 году. Его на гала-вечере представлял сын Роман. Во время церемонии на сцене присутствовали флаги СССР и России.

Источник: ТАСС
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