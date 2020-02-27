Отменена четырехлетняя дисквалификация олимпийского призера Маньини
16:40
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил четырехлетнюю дисквалификацию итальянского пловца Филиппо Маньини, сообщает официальный сайт организации. Он обвинялся в употреблении, содействии в распространении и сокрытии допинга.
Национальная антидопинговая организация Италии изначально требовала присудить Маньини 8 лет дисквалификации. В ноябре 2018 года пловец был отстранен на четыре года.
CAS пришел к выводу, что доказательств вины пловца недостаточно.
Маньини — бронзовый призер Олимпиады-2004 в эстафете 4x200 м, двукратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы.