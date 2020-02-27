Отменена четырехлетняя дисквалификация олимпийского призера Маньини

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил четырехлетнюю дисквалификацию итальянского пловца Филиппо Маньини, сообщает официальный сайт организации. Он обвинялся в употреблении, содействии в распространении и сокрытии допинга.

Национальная антидопинговая организация Италии изначально требовала присудить Маньини 8 лет дисквалификации. В ноябре 2018 года пловец был отстранен на четыре года.

CAS пришел к выводу, что доказательств вины пловца недостаточно.

Маньини — бронзовый призер Олимпиады-2004 в эстафете 4x200 м, двукратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы.