Отборочный на Олимпиаду чемпионат России пройдет без зрителей

Чемпионат России по плаванию в Казани, который станет квалификационным к Олимпийским играм-2020 в Токио, пройдет без зрителей. Соревнования должны пройти с 3 по 9 апреля, сообщает РИА «Новости».

В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.

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