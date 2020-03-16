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Отборочный на Олимпиаду чемпионат России пройдет без зрителей

17:17
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Чемпионат России по плаванию в Казани, который станет квалификационным к Олимпийским играм-2020 в Токио, пройдет без зрителей. Соревнования должны пройти с 3 по 9 апреля, сообщает РИА «Новости».

В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200316/1568681999.html

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