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Плавание

Определился состав сборной России на финал женской эстафеты 4x100 м комплексом на ЧМ-2025

Евгения Чикунова.
Фото AFP

Стал известен состав сборной России на финал женской эстафеты 4x100 м комплексом на ЧМ-2025 по водным видам спорта.

У россиянок выступят Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

В предварительных заплывах за Россию выступали Алина Гайфутдинова, Арина Суркова, Милана Степанова и Евгения Чикунова. Спортсменки вышли в финал, показав восьмое время (3.59,36). Лучший результат по итогам предварительных заплывов — у сборной США (3.54,49).

Финальный заплыв женской эстафеты 4x100 м комплексом пройдет в воскресенье, 3 августа и начнется около 15.50 (мск). Помимо сборной России, на старт выйдут команды США, Великобритании, Японии, Германии, Австралии, Китая и Канады.

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Плавание
Дарья Клепикова
Дарья Трофимова
Евгения Чикунова
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