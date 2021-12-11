Олимпийскому чемпиону по плаванию предъявлены обвинения в сексуальном насилии
22:55
Двукратный олимпийский чемпион пл плаванию Янник Аньель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки, сообщается CNews.
Показания против Аньеля потерпевшая дала летом нынешнего года, хотя события происходили в 2016-м (в том же году Янник завершил свою спортивную карьеру), когда ей было всего 15 лет.
Французская полиция арестовала 29-летнего титулованного спортсмена, и он будет находиться под стражей до завершения расследования.
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