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Олимпийскому чемпиону по плаванию предъявлены обвинения в сексуальном насилии

22:55

Двукратный олимпийский чемпион пл плаванию Янник Аньель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки, сообщается CNews.

Показания против Аньеля потерпевшая дала летом нынешнего года, хотя события происходили в 2016-м (в том же году Янник завершил свою спортивную карьеру), когда ей было всего 15 лет.

Французская полиция арестовала 29-летнего титулованного спортсмена, и он будет находиться под стражей до завершения расследования.

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Иван Шитик все материалы автора
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