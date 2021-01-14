Олимпийскому чемпиону по плаванию предъявлены обвинения после штурма Капитолия

Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трем статьям, информирует New York Times. Ранее американский спортсмен был замечен среди штурмовавших Капитолий. По крайней мере камеры, транслировавшие столкновения, запечатлели человека, очень похожего на Келлера.

Теперь ему вменяется воспрепятствование правоохранительным органам, умышленное проникновение или нахождение в каком-либо здании с ограниченным доступом без законных оснований, а также нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий с целью сорвать утверждение итогов выборов президента США. В результате штурма пятеро человек погибли.

Келлер принимал участие в трех Олимпиадах: в 2000, 2004 и 2008 году. На его счету два золота и серебро (все — в эстафетах 4x200 м вольным стилем) и две бронзы (400 м вольным стилем).

Кроме того, пловец завоевал 2 золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также взял два золота и бронзу на ЧМ-2002 на короткой воде в Москве.