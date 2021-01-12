Олимпийский чемпион по плаванию предположительно участвовал в штурме Капитолия

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер мог участвовать в штурме Капитолия, сообщает Swimming World Magazine. Камеры, транслировавшие столкновения, запечатлели человека, очень похожего на Келлера.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий с целью сорвать утверждение итогов. В результате штурма пятеро человек погибли.

Келлер принимал участие в трех Олимпиадах: в 2000, 2004 и 2008 году. На его счету два золота и серебро (все — в эстафетах 4x200 м вольным стилем) и две бронзы (400 м вольным стилем).

Кроме того, пловец завоевал 2 золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, а также взял два золота и бронзу на ЧМ-2002 на короткой воде в Москве.