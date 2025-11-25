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Плавание

Допинг

25 ноября 2025, 19:12

Олимпийская чемпионка по плаванию Олексяк дисквалифицирована на два года

Руслан Минаев

Олимпийская чемпионка по плаванию Пенелопа Олексяк признала вину в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA). 25-летняя канадка отстранена от участия в соревнованиях на два года.

22 июля она была временно отстранена, так как допустила три нарушения порядка предоставления данных о своем местонахождении — с октября 2024 года по июнь 2025 года.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Олексяк победила на дистанции 100 метров вольным стилем. На ее счету также два серебра и четыре бронзы Олимпийских игр, а также два серебра и семь бронз чемпионатов мира.

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Плавание
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