Олимпийская чемпионка по плаванию Хоссу завершила карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка пловчиха Катинка Хоссу из Венгрии объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Я объявляю о завершении карьеры. Спасибо всем, кто принимал в ней участие. На протяжении тридцати лет бассейн был моим домом, убежищем, где я находила утешение и силу. По мере развития карьеры в плавании я прошла путь от любопытного ребенка до одной из самых успешных пловчих в истории. Сейчас, оглядываясь на свою карьеру, я испытываю огромное чувство удовлетворения. Медали и рекорды бесценны, но самое главное — это моя неугасающая любовь к плаванию», — написала Хоссу в социальных сетях.

Пловчиха также добавила, что в ближайшие годы хочет поделиться этой страстью с другими — научить молодых пловцов волшебству, которое она нашла в воде. Для нее плавание — это больше, чем спорт, это путешествие длиною в жизнь, наполненное любовью, ростом и стремлением к совершенству.

35-летняя Хоссу является 26-кратной чемпионкой мира и 35-кратной чемпионкой Европы.