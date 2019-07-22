15:40 | Плавание

Олег Костин: "Хотел получить удовольствие от заплыва"

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Российский пловец Олег Костин рассказал, что выходил на старт своей дистанции на чемпионате мира с настроем получить удовольствие от заплыва.

Костин завоевал серебро чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу на дистанции 50 метров баттерфляем.

- Я выходил и хотел получить удовольствие от заплыва. Это чемпионат мира и моя основная дистанция. Единственная дистанция на данный момент! Старался сделать все, но пока Калеба Дрессела обойти не по силам. Пока это мой главный успех, - цитирует РИА Новости Костина.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190722/1556769208.html

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