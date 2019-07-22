Олег Костин: "Хотел получить удовольствие от заплыва"

Российский пловец Олег Костин рассказал, что выходил на старт своей дистанции на чемпионате мира с настроем получить удовольствие от заплыва.

Костин завоевал серебро чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу на дистанции 50 метров баттерфляем.

- Я выходил и хотел получить удовольствие от заплыва. Это чемпионат мира и моя основная дистанция. Единственная дистанция на данный момент! Старался сделать все, но пока Калеба Дрессела обойти не по силам. Пока это мой главный успех, - цитирует РИА Новости Костина.