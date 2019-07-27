Один спортсмен остается в больнице после трагедии в Кванджу

Большинство спортсменов благополучно вернулись в деревню после трагедии в ночном клубе в Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Только один еще остается в больнице для дальнейшего лечения и наложения швов на ногу.

Ранее стало известно об обрушении внутреннего балкона в ночном клубе, где проходила after-party с участием ватерпольных сборных.

– Большинство спортсменов благополучно вернулись в деревню после консультации в больнице, – говорится в пресс-релизе оргкомитета чемпионата мира. – Восемь спортсменов пострадали в этом инциденте. У семи легкие травмы, еще один остается в больнице для прохождения дальнейшего лечения и наложения швов на ногу.

Оргкомитет тщательно следит за ситуацией и максимально удобно обеспечивает все услуги касательно лечения в больнице, транспортировки, перевода и другой поддержки.

Что произошло при обрушении в ночном клубе Кванджу. Слова ватерполиста-очевидца

