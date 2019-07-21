Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ

Россияне Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов поплывут эстафету 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, информирует ТАСС. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чепик.

Медали в кролевой эстафете 4х100 м будут разыграны в воскресенье, старт намечен на 15.23 по московскому времени. На первом этапе поплывет Гринев, на втором - Морозов, на третьем - Колесников, на четвертом - Рылов.