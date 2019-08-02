Обвиняемый в домогательствах пловец вернулся в Венгрию

Венгерский пловец Тамаш Кендереши, обвиняемый в сексуальных домогательствах, вернулся на родину, информирует swimswam.com.

22-летний Кендереши был задержан 28 июля утром в Кванджу, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Пловца подозревают в сексуальном домогательстве к 18-летней девушке. Хотя он отрицает свою вину, заявляя, что лишь дотронулся до ягодицы местной танцовщицы, проходя мимо.

Он внес депозит в размере 2500 долларов, который пошел на предполагаемый штраф. Спортсмену разрешили покинуть Кванджу.

По словам президента Венгерской федерации плавания Шандора Владара, Кендереши может получить устное или письменное предупреждение. Кроме того, его могут оштрафовать и/или лишить призовых, а также отстранить от участия в соревнованиях и сборах.