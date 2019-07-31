Обвиняемый в домогательствах пловец сможет уехать из Кореи

Венгерский пловец Тамаш Кендереши, обвиняемый в сексуальных домогательствах, получил разрешение на выезд из Кореи, информирует FP.

22-летний Кендереши был задержан 28 июля утром в Кванджу, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Сообщается, что пловца подозревают в сексуальном домогательстве к 18-летней девушке. Хотя он отрицает свою вину, заявляя, что лишь дотронулся до ягодицы местной танцовщицы, проходя мимо.

Спортсмен все обвинения отвергает. Он внес депозит в размере 2500 долларов, который пойдет на предполагаемый штраф. Дело Кендереши будет рассматриваться в административном порядке, без судебного разбирательства.