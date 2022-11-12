Общий призовой фонд второго и третьего этапов «Игр дружбы» составит 7 миллионов рублей

Стал известен общий призовой фонд второго и третьего этапов соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы».

«Общий призовой фонд второго и третьего этапов международных соревнований «Игры дружбы» составит 7 миллионов рублей. На соревнованиях по плаванию призовые получат спортсмены, которые войдут в топ-20 лучших результатов по очкам FINA. За лучший результат как у мужчин, так и у женщин полагается по 120 тысяч рублей, за второй — 115 тысяч, за третий — 110 тысяч. Тренер команды победителя и призеров в командном зачете по очкам FINA получит 100 тысяч рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оргкомитета соревнований.

На третьем этапе победители соревнований по прыжкам в воду получат по 100 тысяч рублей, занявшие второе место — 80 тысяч рублей, третье место — 70 тысяч рублей. Призовые за первое место в командных соревнованиях составят 260 тысяч рублей, за второе — 180 тысяч рублей, а за третье — 140 тысяч рублей. Тренеры чемпионов в индивидуальных прыжках в воду получат 75 тысяч рублей, а специалисты, работающие с победителями командных соревнованиях получат 80 тысяч рублей.

Второй этап соревнований «Игры Дружбы» проходит в Казани с 10 по 26 ноября и состоит из Кубка президента Республики Татарстан по прыжкам в воду и чемпионата России по плаванию. Третий этап также пройдет в столице Татарстана с 8 по 17 декабря и будет включать в себя соревнования по плаванию, по синхронному плаванию и прыжкам в воду.